U18世界盃／張趙紘對韓吞3K相信隔天會更好 對墨敲超前安

U18世界盃棒球賽台灣隊「老趙」張趙紘昨天對韓國吞3K，自我激勵「隔天會更好」，也沒有辜負教練團期待，今天與墨西哥隊比賽6局敲出超前安，幫助球隊拿下預賽3連勝。

U18世界盃棒球賽台灣隊二壘手「老趙」張趙紘熱身賽開始狀況就不算太理想，熱身賽3場出賽沒有敲出安打，昨天與韓國隊比賽替補上場，總計3打數吞下3次三振，但總教練吳柏宏認為張趙紘主要是心理層面的問題，今天將他排入先發打序，也是希望他可以快點找回好感覺。

台灣今天與墨西哥隊交手，張趙紘前2個打數沒有敲出安打，6局上兩隊1比1平手、壘上有人時，張趙紘敲出左外野方向安打，送回球隊超前分、帶起台灣隊6局攻勢。

台灣隊總教練吳柏宏表示，張趙紘或許一開始還是放不太開，所以開賽有失誤，但就像賽前提到的，在球員狀況不好時持續給出賽機會不是大好就是大壞，今天張趙紘可以打出關鍵安打，也會提升自信心，不會畏懼得點圈有人的攻擊機會，球員們有提升，對往後還有很多場比賽，教練團調度上也更有運用空間。

張趙紘表示，昨天對韓國吞下3K，回到飯店時自己懊悔喃喃自語說：「唉、吞3K」，隊友聽到了有鼓勵他沒有關係，他也想辦法保持正向的心情、不要想太多，告訴自己「隔天會更好」。

張趙紘表示，今天與墨西哥隊交手，開賽失誤主要是彈跳沒有掌握好，6局關鍵打席上場前，教練也有提醒打擊時準備站位前面一點，對方投手的球都在外角，有鎖定到、打出安打壓力釋放。張趙紘受訪尾聲不忘主動喊話：「如果有機會再對上韓國，希望不要再被K了。」