U18世界盃／墨西哥神演技藏球騙倒中華隊？其實投手犯規了

中華隊今天以4：1擊敗墨西哥隊，在U18世界盃棒球賽預賽3連勝，此役在第7局成為墨西哥影帝級演技下的背景，但根據賽會規則實為投手犯規，中華隊吃虧上當，幸未對戰局產生影響。

中華隊在第6局靠張趙紘安打、邱鑫保送各帶1分打點，取得3：1領先，在7局上持續追加分數，李勛傑敲出單場第3支安打、帶有1分打點，後續還有滿壘的得分機會，卻在三壘上出現出局數。

胡孟智打向左外野的飛球遭到接殺，成為該局第2個出局數，而三壘手加諾（Ichiro Cano）接到回傳球後，假裝傳回投手，投手也跟演全套，站上投手丘，在手套裡壓根沒球的情況下看暗號，加諾在此時觸殺三壘上離壘的柯敬賢。

完成一部大片，墨西哥選手一陣風式回到自家陣營，留下滿頭問號的中華隊選手、教練，轉播台上也是透過重播才看清楚究竟發生了什麼事。

然而根據WBSC比賽規則針對投手犯規13.10.12所述，當球隊試圖藏球時，投手在未持有球的情況下，不管是單腳或雙腳站在投手丘紅土區的任何地方，則為投手犯規。墨西哥這球已明顯站上投手丘，根據規定是投手犯規。