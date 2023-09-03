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足球／U15東亞盃不敵日本 中華隊續拚晉級機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
U17對戰日本先發照。圖／中華足協提供
U17對戰日本先發照。圖／中華足協提供

為備戰明年的U17亞洲盃資格賽，U17中華男足培訓隊本月1日前往中國大陸參加在青島舉行的東亞盃U15男足錦標賽，今天與奪冠熱門日本隊交手，中華隊開賽3分鐘就有破門機會，可惜都差臨門一腳，最終以0：2吞敗。

中華隊總教練陳春智表示，中華隊選手上半場開賽有些緊張，反而是被日本進球後穩定下來，「今天防守做得很好，搶下球權的反擊也有建立起來。國際賽節奏跟強度特別快，希望每一個人都要去適應。」

陳春智提到，今天雖吞敗，但不論先發還是替補球員都有達到教練團要求，讓教練團相當滿意，「希望未來對上強隊時能持續做到，吸取難得的經驗持續成長。」

中華男足U17代表隊被分配到B組，與香港、日本與關島同組，今天面對日本，中華隊開賽利用對手尚未進入節奏時發起猛攻，比賽第3分鐘時就獲得一次頭頂攻門機會，可惜遭到日本隊守門員精彩救球撥出；接下來時間中華隊貫徹防守反擊戰術，在取得球權時不斷依靠前場球員製造反擊機會，但可惜都欠缺最後一擊。

比賽第10分鐘日本隊在左路突破後吊中，髙裕徳頭錘破網；第21分鐘日本隊攻勢再起，右路取得突破後信重亮二朗勁射破網；下半場兩隊都沒能進球，最終日本以2球差距帶走勝利。

中華男足將接續將在5日早上10點面對關島，奪勝就能以分組第2晉級9月7日與9月8日的淘汰賽。

中華隊戴子翰（左）擺脫後嘗試傳球。圖／中華足協提供
中華隊戴子翰（左）擺脫後嘗試傳球。圖／中華足協提供

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