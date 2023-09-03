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U18世界盃／李勛傑3安猛打 中華隊4：1擒墨預賽3連勝

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U18世界盃／李勛傑3安猛打 中華隊4：1擒墨預賽3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊李勛傑。 報系資料照
中華隊李勛傑。 報系資料照

中華隊在U18世界盃棒球賽再傳捷報，今天在第6局出現3支安打串聯，張趙紘的安打送回超前分，加上李勛傑單場3安包辦中華隊半數安打，終場以4：1擊敗墨西哥隊，在預賽取得3連勝。

中華隊此役共用3任投手，張峻瑋先發4局被敲2安打、失1分，曾偉喆負責1局無失分；前兩戰都是先發二壘手的「二刀流」陳睦衡，切換到另一刀，第6局站上投手丘，後援2局無失分。

中華隊是先得分的一方，面對來自響尾蛇體系的墨西哥先發左投歐特羅（Amauri Otero），2局上、兩出局後，胡孟智選到保送上壘，先靠暴投進占二壘，黃天賜打向三壘的滾地球，墨西哥三壘手傳一壘暴傳，紀錄上為一支內野安打加失誤，胡孟智跑回中華隊第1分。

張峻瑋在4局下出現2次保送，第7棒捕手布斯塔曼特（Omar Bustamante）敲安送回追平分，兩隊形成1：1平手。

墨西哥在5局下的攻勢在兩出局後出現1保送、1安打，但嘗試連闖兩個壘包，遭中外野手柯敬賢傳三壘演出助殺，中華隊隨即就在6局上掀起攻勢，隊長王念好敲出安打開路，推進二壘後，李勛傑、張趙紘串聯安打，攻下超前分，邱鑫在滿壘的打席選到保送再擠回1分。

中華隊7局上持續追加分數，林佳緯先獲保送，墨西哥故意四壞柯敬賢、面對李勛傑，被他敲出單場第3支安打、帶有1分打點；意外插曲是後續仍有滿壘的大好機會，但墨西哥演出影帝級藏球，抓到三壘上離壘的柯敬賢，結束中華隊在該局的攻勢。

中華隊 王念好

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