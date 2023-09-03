U18世界盃／柯敬賢戴爸爸項鍊拚好表現 相信他在天上看著

U18世界盃棒球賽中華隊野手柯敬賢戴著爸爸的項鍊在場上拚，去年沒機會當國手給爸爸看，今年目前為止2場比賽4安2保送，在國際賽舞台打出好表現：「爸爸應該有在天上看著」。

台灣、南非混血好手柯敬賢去年有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但因為培訓時狀況不是特別好，沒能留在正選名單，今年拚到U18世界盃棒球賽正選名單，別具意義。

柯敬賢表示，爸爸一直都很支持他打棒球，幾乎每場比賽都會透過直播或者現場觀賽，去年被選入培訓隊時爸爸很開心，雖然最後沒留在正選名單，但爸爸也有鼓勵他沒關係、再努力，但去年9月中爸爸就因為受傷、傷口感染過世。

柯敬賢秀出脖子上戴著的項鍊，這原本是爸爸的項鍊，因為他喜歡所以爸爸送給他，柯敬賢表示，自己的個性、身材跟爸爸很像，屬於不想輸的那種，不管怎麼樣都想要盡全力做到最好。

柯敬賢此次預賽首戰與澳洲隊比賽，2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，昨天與韓國隊比賽，單場2打數敲出2支安打，另外選到2次四壞保送，表現亮眼。

柯敬賢表示，其實對澳洲隊比賽打擊感覺沒有很好，中間休兵日有看自己狀況好時的影片，調整打擊動作，改變手的位置，昨天對韓國隊打得比較順手，柯敬賢自評是本壘板紀律好的球員，對選球有信心，希望好感覺可繼續維持。