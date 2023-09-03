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U18世界盃／中華隊戰墨西哥尋求3連勝 邱鑫返開路先鋒

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U18世界盃／中華隊戰墨西哥尋求3連勝 邱鑫返開路先鋒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊對戰墨西哥隊先發打線出爐，邱鑫擔任開路先鋒。記者黃仲裕／攝影
中華隊對戰墨西哥隊先發打線出爐，邱鑫擔任開路先鋒。記者黃仲裕／攝影

與海葵颱風時間賽跑，U18世界盃棒球賽今天賽程提前，中華隊「晚接午」將在中午12點出戰墨西哥隊，尋求預賽3連勝，先發打線出爐，開路先鋒換回昨天替補雙安建功的邱鑫。

中華隊連克澳洲、南韓隊，今天將在預賽第3戰面對墨西哥隊，由最快球速154公里的穀保家商右投張峻瑋先發，本壘指揮官的位置繼續交給「小巨人」胡孟智。

邱鑫昨天在對戰左投的考量下未先發，從板凳出發卻扮演關鍵，3局代打敲出超前安，第4局又於滿壘的打席建功，雙安都帶有打點，今天也回到先發打線擔任開路先鋒。

中華隊先發打線

1 邱鑫（指定打擊）

2 許庭綸（左外野）

3 林佳緯（右外野）

4 王念好（三壘）

5 柯敬賢（中外野）

6 李勛傑（一壘）

7 張趙紘（二壘）

8 胡孟智（捕手）

9 黃天賜（游擊）

先發投手 張峻瑋

中華隊 穀保家商 王念好

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