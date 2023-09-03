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U18世界盃／中華隊中午抗墨拚3連勝 陳睦衡衝撞沒傷到骨頭

中央社／ 台中3日電
中華隊昨天與韓國隊比賽，2局下韓國隊進攻時，中華隊二壘手陳睦衡補位一壘與跑者衝撞倒地，隨後退場送醫，所幸初步檢查狀況並沒有傷到骨頭。 中央社資料照
中華隊昨天與韓國隊比賽，2局下韓國隊進攻時，中華隊二壘手陳睦衡補位一壘與跑者衝撞倒地，隨後退場送醫，所幸初步檢查狀況並沒有傷到骨頭。 中央社資料照

U18世界盃棒球賽中華隊今天中午將與墨西哥隊交手，派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋給自己多點壓力不鬆懈，盼幫助球隊拿下預賽3連勝；陳睦衡昨天守備補位衝撞傷退，初步檢查沒傷到骨頭。

U18世界盃棒球賽A組預賽，中華隊依序擊敗澳洲、韓國，今天將與墨西哥隊交手，中華隊派出最快球速可達154公里的右投張峻瑋先發，張峻瑋近1年穩固下盤、動作修正，球速也跟著進步，首度國際賽先發，希望可以給自己多點壓力、保持警覺狀態，幫助球隊拿下勝利。

墨西哥隊此次陣中也有美職簽約的小聯盟球員，今天派出的左投手歐特羅（Amauri Otero）是亞利桑那響尾蛇隊簽約好手，墨西哥昨天比賽不敵澳洲，若想拚晉級，今天比賽也是關鍵。

中華隊昨天與韓國隊比賽，2局下韓國隊進攻時，中華隊二壘手陳睦衡補位一壘與跑者衝撞倒地，隨後退場送醫檢查。

陳睦衡昨晚送醫初步檢查狀況是沒有傷到骨頭，右腳接近腳踝地方有傷口，有先打破傷風治療，從醫院回來時已經可以正常走路；陳睦衡此次設定投打二刀，預賽前2場比賽都是先發守二壘，打擊也有發揮，教練團也借重他投球能力，投手任務定位中繼。

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