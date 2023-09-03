聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊3日出戰墨西哥 火球男張峻瑋先發

中央社／ 台中2日電
2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，中華隊3日與墨西哥隊交手，將派出「火球男」張峻瑋（中）先發主投，他也直言很期待。中央社
2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，中華隊3日與墨西哥隊交手，將派出「火球男」張峻瑋（中）先發主投，他也直言很期待。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊明天將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，今天也有先觀察墨西哥隊打者習性，相信自己有能力壓制對手。

U18世界盃棒球賽A組預賽，中華隊接連擊敗澳洲、韓國，明天將與墨西哥隊交手，派出陣中最快球速可以達154公里的右投張峻瑋先發。

張峻瑋8月28日自辦熱身賽對荷蘭比賽也有登板，投3局失掉2分，最快球速153公里，張峻瑋接受中央社記者訪問表示，其實近況調整的不錯，但熱身賽對荷蘭比賽，投到3局開始有點放鬆所以才會失分、也是警醒，要多給自己一點壓力、不要放鬆的太快。

張峻瑋國中曾入選U15世界盃棒球賽培訓隊，但比賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消，沒能如願當國手，今年披上國家隊戰袍，明天將首度扛國際賽先發，他直言很期待。

墨西哥隊今天預賽與澳洲交手，張峻瑋表示，有透過轉播觀看墨西哥隊打者狀況，跟想像中的差不多，雖然揮棒很豪邁、幾乎都打得到球，但還是相信自己的能力可以壓制對手。

棒球 球速

延伸閱讀

U18世界盃／林維恩沒看球探專注好投 腳拉到無大礙

U18世界盃／邱鑫有自覺該挺身出 代打敲超前安建功

U18世界盃／台灣2連勝 韓國強迫取分失敗扭轉士氣

U18世界盃／海葵颱風逼近 U18世界盃台墨戰3日中午12時開打

相關新聞

中職／朱育賢4安含1轟 樂天3強棒灌10安屠殺悍將

樂天桃猿隊今晚2、3、4棒強勢串連，林立4支4、全壘打王廖健富開轟，朱育賢更是單場4安含1轟的超猛打賞表現，以10：1大...

中職／林智勝化身「特級除獅」 10局關鍵安止龍隊7連敗

台南棒球場進行的「食品大戰」連續兩天廝殺到延長賽，味全龍隊10局上先靠對手牽制失誤送禮跑回超前分，林智勝在滿壘時敲安、一...

U18世界盃／邱鑫雙安、林維恩好投壓制 中華隊6:1「抗韓」成功

中華隊抗「韓」成功！今天在U18世界盃棒球賽打線串聯，替補出賽的邱鑫貢獻雙安都有打點，包括第3局代打敲出超前安，帶動3分...

U18世界盃／中華隊3日出戰墨西哥 火球男張峻瑋先發

U18世界盃棒球賽中華隊明天將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，今天也有先觀察墨...

U18世界盃／小林隼翔4安打演出 日本擊退巴拿馬奪2連勝

U18世界盃青棒錦標賽今天預賽B組的日本隊靠著小林隼翔4安打、4打點優異表現，最終以7比0擊敗巴拿馬隊，奪下2連勝，目前...

中職／威能帝5局7K掉1分勝投起步 用球數高有原因

樂天桃猿隊新洋投威能帝今晚「開箱」，投出5局7次三振、掉1分的成績，幫助球隊以10：1大勝富邦悍將隊，還在適應好球帶導致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦