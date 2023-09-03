U18世界盃／中華隊3日出戰墨西哥 火球男張峻瑋先發

U18世界盃棒球賽中華隊明天將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，今天也有先觀察墨西哥隊打者習性，相信自己有能力壓制對手。

U18世界盃棒球賽A組預賽，中華隊接連擊敗澳洲、韓國，明天將與墨西哥隊交手，派出陣中最快球速可以達154公里的右投張峻瑋先發。

張峻瑋8月28日自辦熱身賽對荷蘭比賽也有登板，投3局失掉2分，最快球速153公里，張峻瑋接受中央社記者訪問表示，其實近況調整的不錯，但熱身賽對荷蘭比賽，投到3局開始有點放鬆所以才會失分、也是警醒，要多給自己一點壓力、不要放鬆的太快。

張峻瑋國中曾入選U15世界盃棒球賽培訓隊，但比賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消，沒能如願當國手，今年披上國家隊戰袍，明天將首度扛國際賽先發，他直言很期待。

墨西哥隊今天預賽與澳洲交手，張峻瑋表示，有透過轉播觀看墨西哥隊打者狀況，跟想像中的差不多，雖然揮棒很豪邁、幾乎都打得到球，但還是相信自己的能力可以壓制對手。