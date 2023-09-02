U18世界盃／林維恩沒看球探專注好投 腳拉到無大礙

U18世界盃棒球賽台灣左投林維恩展現大將之風，對韓國投5.1局失1分、拿下勝投。林維恩登板就是球探追蹤焦點，今天不看球探、更專注場上投出好表現，比賽過程中腳稍微拉到但無大礙。

U18世界盃棒球賽台灣隊今晚與韓國隊交手，台灣隊派出王牌左投林維恩先發，開賽稍微有狀況，1局上失掉1分，2局過後回穩，直到6局續投1人出局後腳部不適，處理過後續投，先投出保送、被敲出二壘打退場休息。

林維恩今天總計投5.1局被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，好投壓制幫助球隊以6比1拿下預賽2連勝，林維恩收下勝投。

林維恩賽後受訪表示，今天第一局有點緊張，第一次面對這麼多人，心情既興奮又緊張，投到2局還有一點緊張，3局過後才回歸正常，至於6局的狀況是腳有點「蹬到」造成拉到的感覺，但處理過後已經沒有大礙，不會影響到後面的出賽。

林維恩表示，知道韓國隊的打者對變化球的掌握比較好，今天主要直球為主、搭配拿手變速；林維恩被譽為現階段台灣高中最強左投，登板總是吸引球探目光，他笑說平常有會看到球探，今天反而沒有注意到球探、專注在場上。

林維恩表示，今天比較可惜是沒能投完6局，但是最重要的是球隊贏球，可以幫助球隊贏球很開心。