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中執／颱風海葵逼近 中華職棒3日台南戰延賽

中央社／ 台北2日電
颱風海葵影響，台南市政府已經宣布停班停課。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
颱風海葵影響，台南市政府已經宣布停班停課。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

中華職棒原訂明天由味全龍隊與統一獅隊在台南棒球場交手的賽事，受到颱風海葵影響，台南市政府已經宣布停班停課，依聯盟規章比賽逕行延賽，延賽日期與場地未定。

統一獅隊在本週末於主場台南棒球場與味全龍隊進行3連戰，推出「中華一番」主題日大獲好評，昨天以6比5擊敗龍隊，今天則是1比4不敵龍隊，2天都鏖戰至延長賽10局。

不過受到颱風海葵接近的影響，台南市政府已經宣佈明天停班停課，因此中職明天在台南的比賽確定延賽。不過明天在桃園棒球場由中信兄弟與樂天桃猿隊交手的賽事，目前沒有受到影響，還要看明天天氣。

目前下半季由近期5連勝的樂天桃猿隊暫居第1名，富邦悍將以1.5場勝差位居第2名，中信兄弟以2場勝差名列第3，味全龍隊以2.5場勝差暫居第4名，統一獅隊則位居墊底的第5名，與第1名勝差有6.5場。

中職

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