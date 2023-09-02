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U18世界盃／邱鑫有自覺該挺身出 代打敲超前安建功

中央社／ 台中2日電
中華派出邱鑫代打，第3、4局各擊出一支帶有打點安打。記者黃仲裕／攝影
中華派出邱鑫代打，第3、4局各擊出一支帶有打點安打。記者黃仲裕／攝影

U18世界盃棒球賽台灣隊邱鑫今天做好準備，代打上場3打數敲2安、貢獻2分打點。身為連兩屆打U18的學長，邱鑫有自覺：「我們不做還有誰可以挺身出來」，用好表現帶領球隊。

Ｕ18世界盃棒球賽台灣今天預賽與韓國隊交手，考量到韓國隊先發投手是左投，教練團讓左打邱鑫板凳待命，但邱鑫3局下代打敲出超前比數安打，4局下敲出個人單場第2支安打、也帶有打點。

總教練吳柏宏點名邱鑫3局下的安打是關鍵，吳柏宏表示，今天先發的指定打擊徐紹予第一打席時打得比較彆扭，邱鑫是擊球率高的球員、腳程快，不容易形成雙殺，至少可以送回1分，才會在那個時間點選擇換代打，「那支安打很關鍵，很開心是最好的結局。」

邱鑫連兩屆打U18世界盃棒球賽，也是即將進入中職的職棒新鮮人，他表示今天雖然沒有排在先發打序中，但在場邊一直都有做好準備、持續揮棒，沒有太多其他的想法。

邱鑫表示，上一屆就打過韓國隊今天先發左投黃晙舒，知道黃晙舒是控球好的投手，雖然今天狀況感覺還不是最巔峰，低角度的球還是很犀利，邱鑫和孫易磊有去年U18世界盃的經驗，今天也扮演好學長的角色，提醒其他打者該注意的地方。

邱鑫直言：「我們算是學長了，如果這時候不做，還有誰可以挺身出來」，上一屆其實有機會贏韓國，今天的攻擊策略和提醒隊友都是抓直球打，很開心可以幫助到球隊。

棒球

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