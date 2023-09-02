U18世界盃／台灣2連勝 韓國強迫取分失敗扭轉士氣

U18世界盃棒球賽台灣隊今晚預賽關鍵一役與韓國隊交手，除了台灣隊投打發揮外，總教練吳柏宏直言2局韓國隊強迫取分失敗扭轉士氣很關鍵，大家展現團隊氣勢、以6比1拿下2連勝。

U18世界盃棒球賽A組預賽台灣隊最大的對手預期就是韓國隊，今晚兩隊交手，台灣隊先發左投林維恩投5.1局僅失1分非責失分、最快球速147公里，展現壓制力，林鉑濬後援投1.2局無失分、飆速152公里，替球隊守住勝利。

台灣隊1局下王念好敲出追平比數安打，3局下邱鑫代打敲出超前比數安打、開啟搶分攻勢，台灣隊打線串聯，順利拿下比賽勝利。

總教練吳柏宏表示，今天林維恩開賽失分也有受到守備瑕疵影響，但賽前就有提醒大家，「用鼓勵的方式、我們是一個團隊，大家也很團結」，今天韓國隊1、2局都有攻勢，但可以守住危機，吳柏宏點出2局上韓國隊強迫取分失敗是關鍵。

吳柏宏表示，2局兩隊1比1平手時，有提醒守備員注意韓國隊強迫取分，可以守住那一分，讓韓國隊士氣垮下來、轉到台灣隊這邊，也是這場比賽的關鍵。

韓國隊今天派出王牌左投黃晙舒先發，但吳柏宏表示，情蒐提供了很多資訊，去年U18世界盃交手，台灣隊就是輸給這個左投，確定黃晙舒有機會投今晚比賽後，有特別研究他，發現他直球比例多，賽前提醒打者多抓直球打、收到不錯的效果。

台灣拿下預賽2連勝，吳柏宏表示，預賽賽程預期中，就是今晚對韓國、明天對墨西哥比賽最關鍵，如果可以拿下前3場比賽、晉級就會比較有把握。

受到颱風逼近影響，結束今晚比賽後，明天台灣隊與墨西哥隊比賽是打中午12時，吳柏宏表示，賽程如此安排會提醒球員回飯店快點整理好、休息，全力準備明天的比賽。