U18世界盃／小林隼翔4安打演出 日本擊退巴拿馬奪2連勝
U18世界盃青棒錦標賽今天預賽B組的日本隊靠著小林隼翔4安打、4打點優異表現，最終以7比0擊敗巴拿馬隊，奪下2連勝，目前預賽B組日本、美國都以2勝0敗領先。
2023年第31屆世界U18青棒錦標賽於8月31日至9月10日在台北天母、台中洲際與台體大棒球場舉行。預賽B組有美國隊、日本隊、巴拿馬、荷蘭、委內瑞拉、西班牙隊，要爭取前3名晉級複賽，在天母棒球場進行。
日本隊今天晚間對上巴拿馬隊，日本隊在3局下展開攻勢，知花慎之助敲安打後，靠著暴投到二壘，小林隼翔再敲安打送回勝利打點；4局下靠著對方守備失誤再添2分，6局下更是灌進4分，其中小林隼翔在滿壘時敲出清壘三壘安打，帶有3分打點。
日本隊投手部分，中山優月、木村優人各投3局，最後高橋煌稀投1局，都沒有失分，聯手完封對手，終場日本隊就以7比0擊敗巴拿馬，連2天奪下勝利。此戰日本隊第2棒小林隼翔4打數敲出4支安打，包辦4分打點，表現最亮眼。
今天其他B組賽事，荷蘭隊以8比2擊敗委內瑞拉，美國隊則以6比2擊敗西班牙隊，目前美國隊、日本隊戰績皆為2勝0敗，巴拿馬及荷蘭為1勝1敗，西班牙和委內瑞拉則是0勝2敗。
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