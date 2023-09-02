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中職／威能帝5局7K掉1分勝投起步 用球數高有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊新洋投威能帝今晚「開箱」，投出5局7次三振、掉1分的成績。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新洋投威能帝今晚「開箱」，投出5局7次三振、掉1分的成績。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊新洋投威能帝今晚「開箱」，投出5局7次三振、掉1分的成績，幫助球隊以10：1大勝富邦悍將隊，還在適應好球帶導致用球數偏多，但總教練曾豪駒已經說：「期待他下一場表現。」

來自多明尼加的威能帝今天面對悍將隊，首局就挨了張進德一發全壘打，接著又被范國宸安打，但很快從被擊沉的狀態中回穩，最終以98球投完5局，被敲出4支安打，只掉1分。

中職初登板就拿下勝投，威能帝說要感謝上天，自已的身體狀態也感覺不錯，能夠盡力去投球，而能夠在破萬球迷的加油聲下贏球「感覺滿不錯的」，雖然一開賽就因為失投的滑球被敲全壘打，但威能帝認為未必是壞事，自己反而能夠從中學習。

曾總認為以初登板來說，威能帝表現很好，雖然用球數偏多，但原因是前面局數被對手消耗較多用球數，控球方面沒有問題，下一場的表現令人期待。

威能帝則解釋，前面比較想投到邊邊角角，但一些位置未能如自己所想，不受到主審青睞，「但投球的感覺是好的就好了。」

樂天桃猿

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