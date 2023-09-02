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U18世界盃／邱鑫雙安、林維恩好投壓制 中華隊6:1「抗韓」成功

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U18世界盃／邱鑫雙安、林維恩好投壓制 中華隊6:1「抗韓」成功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
U18世界盃棒球賽在台中洲際棒球場上演台韓大戰，中華先發投手林維恩先發5.1局失1分（無責失）。記者黃仲裕／攝影
U18世界盃棒球賽在台中洲際棒球場上演台韓大戰，中華先發投手林維恩先發5.1局失1分（無責失）。記者黃仲裕／攝影

中華隊抗「韓」成功！今天在U18世界盃棒球賽打線串聯，替補出賽的邱鑫貢獻雙安都有打點，包括第3局代打敲出超前安，帶動3分大局，率領中華隊終場6：1擊敗南韓隊，在A組預賽取得2連勝。

左投林維恩先發5.1局被敲6安打、失1分（無責失），送出6次三振，第6局一出局、二三壘有人時出現不適，林鉑濬接手「拆彈」，續投第7局雖在兩出局後連兩保送，最終還是完成後援1.2局未被敲安、無失分。

林維恩在首局的投球就遇到麻煩，單局被敲2安打，加上右外野手林佳緯失誤，先丟掉1分，此時還發生捕手胡孟智捕逸讓對手再進壘，隨後面對第4棒朴智奐、第5棒曺炫敏連飆2K解危。

中華隊打線在1局下就有回應，南韓回敬一個外野失誤，開路先鋒許庭綸幸運上壘，隨後盜二壘，兩出局後隊長王念好以身作則，敲安送回追平分，形成1：1平手。

中華隊3局下的攻勢從王念好觸身球、柯敬賢四壞保送展開，得點圈嗆司出現，邱鑫代打一棒掃出超前安，李勛傑補上安打、再帶1分打點，也打退了黃晙舒，南韓換投後並未止血，黃天賜的安打再下一城，中華隊攻下3分大局。

黃晙舒去年在複賽對中華隊演出5局僅被敲2安打、無失分壓制，今年再度過招，僅撐2.1局被敲5安打、失4分（責失3分）退場。

中華隊在比賽後段繼續攻城掠地，第4局趁南韓投手控球不穩，1安打、2保送堆成滿壘，邱鑫再度敲安建功，攻下中華隊的第5分。

除了邱鑫之外，柯敬賢也有雙安加兩次保送，單場4次上壘，兩戰下來4打數敲出4安打，打擊率還是10成。

意外插曲是兩隊都在比賽前段出現傷兵，此役擔任二壘手的陳睦衡，第2局補位一壘時與跑者擦撞傷退；南韓開路先鋒、左外野手朴是炫第3局踩一壘時「翻船」，表情痛苦被擔架抬出場。

U18世界盃棒球賽在台中洲際棒球場上演台韓大戰，邱鑫三局下代打建功，此役雙安都有打點。記者黃仲裕／攝影
U18世界盃棒球賽在台中洲際棒球場上演台韓大戰，邱鑫三局下代打建功，此役雙安都有打點。記者黃仲裕／攝影

中華隊 王念好

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