中職／朱育賢4安含1轟 樂天3強棒灌10安屠殺悍將

樂天桃猿隊今晚2、3、4棒強勢串連，林立4支4、全壘打王廖健富開轟，朱育賢更是單場4安含1轟的超猛打賞表現，以10：1大比數屠殺富邦悍將隊，將雙方下半季勝差拉開到1.5場，猿隊續居龍頭。

第2棒林立成攻勢發動機，全場5打席全上壘，4打數4安打外加1次保送上壘，跑回4分得分；第3棒廖健富則是4打數2安打，另有1次保送，全場3打點、3得分；第4棒朱育賢則是5打數4安打，打回4分打點、3分得分，這3棒合計15打席僅3次沒上壘。

朱育賢前4打席都敲安，包含3局下的一發陽春砲，廖健富則是在7局下轟出右外野兩分砲，累積19轟持續在中職全壘打榜領跑，68分打點也是最多。

猿隊今天推出新洋投威能帝「開箱」，生涯初登板就讓悍將頻頻吞K，投98球有61顆好球，飆出7次三振，5局被敲4支安打包含1轟，僅因首局張進德的陽春砲丟掉1分，順利進帳首勝。