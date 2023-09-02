中職／林智勝化身「特級除獅」 10局關鍵安止龍隊7連敗

台南棒球場進行的「食品大戰」連續兩天廝殺到延長賽，味全龍隊10局上先靠對手牽制失誤送禮跑回超前分，林智勝在滿壘時敲安、一棒2分，幫助龍隊以4：1擊敗統一獅隊，中止7連敗。

兩隊都由「布家班」洋投先發，獅隊布雷克先發7局共用95球，只被敲2安打、失1分，他在前6局僅因2保送和1失誤讓對手上壘，其中第5局陳品捷突襲短打，布雷克下丘處理，傳一壘發生暴傳，最終記為投手失誤，讓他可以繼續挑戰無安打比賽，終在第7局破功。

布雷克第7局面對首位打者劉基鴻就被敲二壘打，一棒敲碎無安打局面，陳思仲敲安送回龍隊的追平分。

布里悍的表現也很強勢，他在第3局出現不穩，面對林靖凱、唐肇廷都投出保送，林靖凱雖在盜二壘時出局，但蘇智傑適時補上二壘打仍為獅隊先馳得點，布里悍成為先失分的一方，最終還是繳出7局失1分優質內容，熱投112球才收工。

比賽以1：1進入延長，江國謙10局上登板，保送蔣少宏、被李凱威敲安，無人出局留下一、三壘有人危機交到楊孟沅手中，一登板就發生牽制一壘暴傳，送給龍隊超前分，且接連出現2保送，再將滿壘炸彈交給鄭鈞仁，林智勝敲安掃回2分，成為為比賽定調的一棒。

龍隊由呂詠臻把關3分領先，一出局後讓連3棒上壘、釀成滿壘，戰局一度緊繃，胡金龍的再見雙殺出現，讓龍隊有驚無險為連敗畫上句點。