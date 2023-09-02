U18世界盃／海葵颱風逼近 U18世界盃台墨戰3日中午12時開打
U18世界盃棒球賽台北、台中兩地開打，因為颱風海葵逼近，大會宣布明天所有場地賽事提前開打，台灣隊與墨西哥在洲際棒球場比賽提前至中午12時舉行。
U18世界盃棒球賽8月31日在台灣開打，比賽場地分台北和台中舉行，台灣隊8月31日在台北天母棒球場擊敗澳洲隊，昨天休兵日移動到台中，今天起將在台中洲際棒球場打4場比賽，今晚與韓國隊交手，接著依序與墨西哥、捷克、波多黎各交手。
颱風海葵侵襲台灣，根據中央氣象局預測，有機會在明天下半天登陸台東，世界棒壘球總會（WBSC）宣布明天所有場次比賽都提早開打。
明天洲際棒球場賽事，9時為澳洲與波多黎各交手，地主台灣隊中午12時與墨西哥隊交手，韓國隊下午3時與捷克隊交手。
明天天母棒球場賽事，9時為西班牙與委內瑞拉交手，中午12時為荷蘭與巴拿馬交手，下午3時為日本與美國隊交手。
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