U18世界盃／韓國教頭與湯登凱兄弟相稱 讚台灣A組最強

U18世界盃棒球賽韓國隊今天將與台灣交手，韓國隊總教練李永福對台灣很熟悉，曾連6年帶隊來台南移地訓練，與遠東科大棒球隊總教練湯登凱好交情以兄弟相稱，評價台灣是A組最強隊伍之一。

U18世界盃棒球賽A組預賽韓國隊昨天首場比賽因雨延賽，今天與台灣隊比賽成為韓國隊此次比賽首戰。韓國隊總教練李永福2011年也曾擔任亞洲青棒賽韓國代表隊總教練，受訪時更主動提起他有一個不是親兄弟、但以兄弟相稱的「弟弟」，也常常擔任國家隊教練。

李永福解密，表示自己對台灣算熟悉，曾連續6年率隊來台南移地訓練，口中的「弟弟」就是台南市遠東科大棒球隊總教練湯登凱，受訪結束後還直接與湯登凱視訊通話、顯示好交情。

李永福表示，此批球員是透過韓國全國選拔賽挑選出的好手，先前他曾透露投手群安排會採取短局數車輪戰的方式，被問起此次投球連續出賽和投球數隔場限制有改變，會不會影響投手群的安排，李永福很有自信表示，「我們投手群不錯、會按照本來的規劃安排。」

韓國隊今天派出陣中最快球速可達151公里的左投黃晙舒先發，李永福表示，黃晙舒是韓國隊陣中的王牌，狀態維持的不錯，也有自己的小技巧，教練團對於今天這場比賽交給黃晙舒先發非常有信心。

李永福提到有看台灣隊與澳洲隊的比賽，稱讚台灣隊投手很厲害，隊伍狀態很穩定、是很強的隊伍，更直言台灣是A組球隊中最強的隊伍之一，今天這場比賽將是預賽最重要的一場比賽。