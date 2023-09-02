U18世界盃／台韓大戰打線出爐 捕手換上最迷你的胡孟智

中華隊在U18世界盃棒球賽開門紅後，今天迎接「台韓大戰」，先發打線微調，捕手換上胡孟智與同樣來自平鎮高中的左投林維恩搭配，指定打擊則交給徐紹予。

中華隊今晚抗韓，打線與首戰面對澳洲隊之役只差2棒，考量對方推出左投，DH從左打的邱鑫換成右打的徐紹予，捕手則從林立恩換成身高161公分的胡孟智，開路先鋒也從邱鑫變成許庭綸。

南韓隊由黃晙舒先發，他在去年U18就有對戰中華隊經驗，先發5局僅被敲2安打、無失分，送出6K，當時中華隊同場先發的投手為目前效力富邦悍將隊的黃保羅，也繳出5局僅被敲2安、無失分好投相互抗庭，中華隊該役以2：3落敗，這回再交手勢必尋求突破。

中華隊先發打線

1 許庭綸（左外野）

2 陳睦衡（二壘）

3 林佳緯（右外野）

4 王念好（三壘）

5 柯敬賢（中外野）

6 徐紹予（指定打擊）

7 李勛傑（一壘）

8 胡孟智（捕手）

9 黃天賜（游擊）

先發投手 林維恩

南韓隊先發打線

1 朴是炫（左外野）

2 李忠憲（中外野）

3 呂東健（二壘）

4 朴智奐（游擊）

5 曺炫敏（三壘）

6 李承玟（右外野）

7 李尚俊（捕手）

8 金兌炫（指定打擊）

9 鄭安席（一壘）

先發投手 黃晙舒