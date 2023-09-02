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中職／U18在台開打 13年前MVP林子偉說「做自己就好」

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿打者林子偉是2010年U18冠軍隊成員。 聯合報系資料照
樂天桃猿打者林子偉是2010年U18冠軍隊成員。 聯合報系資料照

U18世界盃青棒賽在台灣熱鬧開打，中華隊在此大賽曾三度奪冠，樂天桃猿隊內野手林子偉就是2010年冠軍隊成員，更包辦MVP在內的5個獎項，體驗過經典賽在台灣出賽的氛圍，林子偉提醒這批學弟們，「做你自己就好。」

第31屆U18世界盃在8月31日開打，中華隊首戰3：0完封澳洲隊，今晚移師台中洲際棒球場出賽，要面臨強敵南韓隊，預售票已經突破3000張。

在台灣出賽的壓力，林子偉很清楚，今年3月世界棒球經典賽，他就認為自己想要打得更確實，反而導致動作僵硬，成績不是很好，「在自己國家打，壓力會滿大的，希望他們放輕鬆去打。」

回憶13年前的世青賽參賽經驗，林子偉印象已有些模糊，但還記得當初原本只想打進四強，沒料到一路闖進冠軍戰，決賽面對氣勢旺盛的澳洲隊，能夠在落後局面下，靠著林家慶（現名林驛騰）、楊宏聖（現名楊聖均）開轟贏球。

最終林子偉獲得大會MVP、打擊王、得分王、最佳守備及最佳三壘手，甚至打點也只輸楊宏聖一點，被排在第1棒的他自己也有點意外，甚至有球探認為，林子偉的表現比當時的林多（Francisco Lindor，大聯盟明星游擊手）還好。

在世青賽之前，林子偉就已經受到國外球探關注，打完之後關注隊伍數字增加，下一屆2012年世青賽也與大谷翔平、藤浪晉太郎等好手同場競技，最終成功站上美職舞台。

在大聯盟林子偉以守備能力著稱，也能夠防守游擊，然而世青賽為何鎮守三壘？林子偉解釋，當時林岱安的游擊守備功力更高明，集訓時教練有詢問，自願移防三壘，只不過後來因林岱安手不舒服才改守一壘，游擊交給廖俊凱。

林子偉 中華隊 大聯盟

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