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中職／後援奪月MVP好吃驚 要富蘭戈連4場登板也OK

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊「火球男」富藍戈以8月6中繼、1救援，且防禦率0的成績，收下生涯第一座單月MVP獎項。 聯合報系資料照
富邦悍將隊「火球男」富藍戈以8月6中繼、1救援，且防禦率0的成績，收下生涯第一座單月MVP獎項。 聯合報系資料照

富邦悍將隊「火球男」富藍戈以8月6中繼、1救援，且防禦率0的成績，收下生涯第一座單月MVP獎項，也是中職繼2020年5月王躍霖後再度有後援投手獲獎，富藍戈直呼：「意外也開心，謝謝大家的肯定。」

悍將隊8月打下10勝7敗戰績，富藍戈就登板了11場，15.1局僅失1分（無責失），送出17次三振，每局被上壘率僅0.65，另有6中繼1救援，奪取單月投手MVP。

今年開季富藍戈一度狀況不佳被下放二軍，然而5月19日重返一軍後，至今27場出賽，35.1局僅丟掉4分（2分責失），期間防禦率0.51，成為悍將隊穩定的布局投手。

富藍戈表示，開季的時候滑球、變速球狀況不好，因此下二軍不會有負面情緒，「知道自已的課題是什麼，有目標去努力。」

富藍戈在二軍逐漸找回這兩個球路應該有的狀況，「原本只有直球，打者也都會鎖定，現在多了兩個球路，策略上就有更多組合。」

今年富藍戈有過2次連三天登板，表現沒有受到太大影響，8月25到27日更是3局5K無失分的表現，富藍戈笑說：「如果每場球數控制在20球以下，要連4場登板也沒問題。」

近年不少中職投手表現突出後，隔年轉戰韓職，富藍戈也不諱言，職棒是一場生意，若對方提出更高薪水，「當然會願意談談看，但目前球隊狀況不錯，希望幫助大家打進季後賽，甚至是總冠軍賽，明年的事情還不知道。」

中職 富邦悍將

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