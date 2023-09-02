快訊

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？謝國樑這樣說

英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

中職／首奪月MVP梁家榮不敢期待 看身旁廖健富獎堆滿滿

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊三壘手梁家榮拿下生涯第一座單月MVP。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊三壘手梁家榮拿下生涯第一座單月MVP。 聯合報系資料照

看著休息室鄰居廖健富收到的獎座已經溢出來，樂天桃猿隊三壘手梁家榮才剛拿下生涯第一座單月MVP，但他笑說，自己沒有等很久，「因為從來就沒有等過，不敢期待。」

梁家榮8月多次與「單場MVP」擦身而過，但集滿好表現換得單月MVP獎座，在8月有著打擊率4成06、上壘率4成81、長打率6成81的恐怖數據，敲出28支安打、20分打點都是聯盟第一，4轟僅次於5轟的廖健富、吉力吉撈．鞏冠。

「這只是一個月的結束。」梁家榮今天在桃園棒球場賽前受訪時表示：「還有很多比賽，接下來才是真的考驗，在場上數據多，對手會比較關注，自己也不可能一直很順。」

上半季梁家榮表現不如自己預期，2成56的打擊率，僅敲出2轟，另有33支安打、16分打點，光是8月安打、打點數字就快等於上半季累積，梁家榮說：「打擊上沒太多改變，主要是心態，現在回顧，慶幸自己有把握住機會。」

下半季梁家榮更多時間打第5棒，多了中心棒次的責任，但他認為在球隊中棒次差異不大，前後都有學長在，「自己沒打好，也還有下一棒，這是下半季最強烈的感受，球隊凝聚力很高，大家都想幫對方打回來。」

梁家榮打擊是平均型的穩定，生涯11年才拿過3座單場MVP，單月MVP第1次，年底的獎項也還沒入手過，然而休息室坐在旁邊的廖健富拿到手軟，生涯7年拿了20次單場MVP、4次月MVP，也拿過捕手最佳十人。

廖健富不少獎項堆在球場，有時甚至「蔓延」到梁家榮的座位區，梁家榮笑說：「那些獎都快壓過來，阿富雖然是學弟，但進入職棒以來一直打得很好，是我學習的對象。」

梁家榮 廖健富

延伸閱讀

中職／8月MVP開獎 富藍戈、梁家榮首度獲獎

中職／8月MVP…2悍將洋投有機會 打者梁家榮有對手嗎？

中職／揮別昔日陰霾 大小林益全同攀巔峰

中職／近5年最大絕地逆轉秀 林益全再見安當猛獅英雄

相關新聞

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

火腿隊監督新庄剛志將王柏融視為打山本由伸的秘密兵器，今天交付第5棒、左外野手的重任，對戰第1球就敲安打、兩度上壘，可惜火...

U18世界盃／中韓戰預售票破三千 高中最強左投林維恩先發搶勝

U18世界盃棒球賽中華隊今天預賽第2戰與韓國隊交手，預售票已破3000張，今晚兩隊都派出王牌左投先發，中華隊派出現階段高中最強左投林維恩先發、全力搶勝。

中職／首奪月MVP梁家榮不敢期待 看身旁廖健富獎堆滿滿

看著休息室鄰居廖健富收到的獎座已經溢出來，樂天桃猿隊三壘手梁家榮才剛拿下生涯第一座單月MVP，但他笑說，自己沒有等很久，...

U18世界盃／賽事紀念球有巧思 特別印上球員名字

U18世界盃棒球賽睽違10年在台灣開打，此次商品限量紀念球有巧思，球身首度印上台灣隊24人名單球員名字，要帶著所有球員的...

U18世界盃／墨西哥首戰不敵澳洲 教頭稱讚台灣總能拿到獎牌

U18世界盃棒球賽預賽墨西哥隊今天與澳洲隊交手，兩隊比賽前半段僵持，但墨西哥終場以2比4吞敗；墨西哥明天將與台灣交手，總...

日職／打山本由伸就是有一套 王柏融第1球就敲安打

碰上兩屆澤村賞得主、當代日職最強投手山本由伸，火腿隊監督新庄剛志腦中靈光乍現王柏融，今天將他寫進先發打序，擔任第5棒、左...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦