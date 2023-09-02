中職／首奪月MVP梁家榮不敢期待 看身旁廖健富獎堆滿滿

看著休息室鄰居廖健富收到的獎座已經溢出來，樂天桃猿隊三壘手梁家榮才剛拿下生涯第一座單月MVP，但他笑說，自己沒有等很久，「因為從來就沒有等過，不敢期待。」

梁家榮8月多次與「單場MVP」擦身而過，但集滿好表現換得單月MVP獎座，在8月有著打擊率4成06、上壘率4成81、長打率6成81的恐怖數據，敲出28支安打、20分打點都是聯盟第一，4轟僅次於5轟的廖健富、吉力吉撈．鞏冠。

「這只是一個月的結束。」梁家榮今天在桃園棒球場賽前受訪時表示：「還有很多比賽，接下來才是真的考驗，在場上數據多，對手會比較關注，自己也不可能一直很順。」

上半季梁家榮表現不如自己預期，2成56的打擊率，僅敲出2轟，另有33支安打、16分打點，光是8月安打、打點數字就快等於上半季累積，梁家榮說：「打擊上沒太多改變，主要是心態，現在回顧，慶幸自己有把握住機會。」

下半季梁家榮更多時間打第5棒，多了中心棒次的責任，但他認為在球隊中棒次差異不大，前後都有學長在，「自己沒打好，也還有下一棒，這是下半季最強烈的感受，球隊凝聚力很高，大家都想幫對方打回來。」

梁家榮打擊是平均型的穩定，生涯11年才拿過3座單場MVP，單月MVP第1次，年底的獎項也還沒入手過，然而休息室坐在旁邊的廖健富拿到手軟，生涯7年拿了20次單場MVP、4次月MVP，也拿過捕手最佳十人。

廖健富不少獎項堆在球場，有時甚至「蔓延」到梁家榮的座位區，梁家榮笑說：「那些獎都快壓過來，阿富雖然是學弟，但進入職棒以來一直打得很好，是我學習的對象。」