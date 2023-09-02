日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

火腿隊監督新庄剛志將王柏融視為打山本由伸的秘密兵器，今天交付第5棒、左外野手的重任，對戰第1球就敲安打、兩度上壘，可惜火腿幾次攻占得點圈都空手而歸，火腿終場以0：1輸給歐力士隊，山本由伸以7局無失分好投拿下本季第13勝。

王柏融此役3打數敲出1安打、另有1次保送，首打席在第2局首位打者萬波中正失誤上壘後，王柏融第1球就將山本由伸的切球掃出右外野方向安打，形成無人出局、一二壘有人局面，但火腿在這局也就只有王柏融這支安打，最終無功而返。

王柏融第2打席在第4局擔任首位打者，選到保送上壘；火腿第5局的進攻以安打、保送開局，山本由伸面對清宮幸太郎、萬波中正連飆2K，王柏融打向二壘方向的滾地球出局，此役的第3度過招由山本由伸勝出。

山本由伸先發7局共用108球，被敲4安打、無失分，送出9次三振，山崎颯一郎接手第8局，王柏融在兩出局時站上打擊區，掃向左外野差一點就出牆，無緣扮演追平比分的英雄，艾斯康球場球迷也發出嘆息聲。

火腿由伊藤大海先發，116球投完9局，只被敲2安打、失1分，送出11K，超優質成績單吞下完投敗。

此役也是王柏融本季一軍首度在守備上亮相，1局上中川圭太在二壘有人的打席敲出左外野方向安打，二壘跑者池田陵真連跑兩個壘包，王柏融的回傳球精準到位，差一點就幫火腿擋下分數，這個play經過挑戰後維持原判，也成為決定比賽勝負的1分。