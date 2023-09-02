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U18世界盃／賽事紀念球有巧思 特別印上球員名字

中央社／ 台中2日電
U18世界盃棒球賽睽違10年在台灣開打，這次推出的限量紀念球藏巧思，首度放上台灣隊24名培訓球員名單，象徵帶著所有球員的力量在場上拚戰。中央社記者謝靜雯攝 112年9月2日 中央通訊社
U18世界盃棒球賽睽違10年在台灣開打，這次推出的限量紀念球藏巧思，首度放上台灣隊24名培訓球員名單，象徵帶著所有球員的力量在場上拚戰。中央社記者謝靜雯攝 112年9月2日 中央通訊社

U18世界盃棒球賽睽違10年在台灣開打，此次商品限量紀念球有巧思，球身首度印上台灣隊24人名單球員名字，要帶著所有球員的力量在場上拚戰。

U18世界盃棒球賽今年在台灣天母棒球場、洲際棒球場、台體大棒球場舉行，是繼2013年後再度回到台灣舉辦，總計12支球隊參賽，台灣隊力拚將冠軍金盃留在台灣。

此次周邊商品包括紀念帽子、T恤、外套、加油毛巾外，特別吸睛的限量紀念球藏有巧思，球上除了有U18世界盃標誌外，在球身特別列出台灣隊24人培訓名單球員名字。

台灣隊此次由國內青棒選拔賽玉山盃青棒賽冠軍隊伍桃園市隊取得組訓權，由平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏掌兵符，第一階段選入大名單36人培訓，第2階段縮減為24人名單，最後選出正選20人名單。

紀念球上選擇印上24人球員名字，主要是認為能進到24人名單已經是肯定，儘管不是所有球員都能留到最後，但要帶著所有球員的力量一同在場上拚戰。

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