日職／打山本由伸就是有一套 王柏融第1球就敲安打

碰上兩屆澤村賞得主、當代日職最強投手山本由伸，火腿隊監督新庄剛志腦中靈光乍現王柏融，今天將他寫進先發打序，擔任第5棒、左外野手，第一個打席就證明，王柏融打山本由伸真的有一套。

火腿今天出戰歐力士隊，第2局由首位打者萬波中正靠失誤上壘，輪到王柏融打席，第1球就將山本由伸的切球掃出右外野方向安打，形成無人出、一二壘有人局面，但火腿在這局也就只有王柏融這支安打，最終無功而返。

王柏融延續對戰山本由伸的好手感，加上這一打席，合計16打數敲出6安打，對戰打擊率3成75，有1支全壘打、2支二壘打。

此役也是王柏融本季一軍首度在守備上亮相，1局上中川圭太在二壘有人的打席敲出左外野方向安打，二壘跑者池田陵真連跑兩個壘包，王柏融的回傳球精準到位，差一點就幫火腿擋下分數，這個play經過挑戰後維持原判，王柏融無緣留下助殺紀錄，但秀了一手精采的傳球。

火腿此役由王柏融的翻譯林庭逸負責賽前喊話，選手以他為中心圍成一圈，王柏融也在一旁露出開心的笑容。