U18世界盃／墨西哥首戰不敵澳洲 教頭稱讚台灣總能拿到獎牌

U18世界盃棒球賽預賽墨西哥隊今天與澳洲隊交手，兩隊比賽前半段僵持，但墨西哥終場以2比4吞敗；墨西哥明天將與台灣交手，總教練雷耶斯直言，台灣球隊水準佳、總是能拿到獎牌。

U18世界盃棒球賽A組預賽墨西哥隊昨天原訂與捷克隊比賽，1局沒有打完就因雨無法繼續，今天與澳洲隊比賽成為墨西哥隊預賽首場比賽。

墨西哥與澳洲隊今天交手比賽前半段僵持不下，4局打完兩隊1比1戰成平手，澳洲隊5局下有攻勢，2人出局後靠著接連安打、保送攻下3分超前比數，墨西哥隊7局上追回1分，但追分不及、吞下敗仗，澳洲隊拿下預賽首勝，目前戰績1勝1敗，墨西哥吞下首敗。

墨西哥隊明天賽程將與台灣交手，墨西哥隊總教練雷耶斯（Jose Enrique Reyes Garcia）近年多次領兵墨西哥棒球代表隊，包括去年U18世界盃棒球賽、U23世界盃棒球賽以及今年U18世界盃，對於台灣也不陌生。

雷耶斯表示，今天首場比賽墨西哥隊投手、打擊狀況其實表現都不差，只是對手表現的更好；至於對台灣球隊的印象，雷耶斯表示，台灣球隊都有一定的水準，總是可以拿下獎牌、是很好的隊伍，而明天與台灣比賽的先發投手人選，目前還沒有決定。