U18世界盃／中韓戰預售票破三千 高中最強左投林維恩先發搶勝

U18世界盃棒球賽中華隊今天預賽第2戰與韓國隊交手，預售票已破3000張，今晚兩隊都派出王牌左投先發，中華隊派出現階段高中最強左投林維恩先發、全力搶勝。

U18世界盃棒球賽在台灣舉行，中華隊8月31日預賽首戰擊敗澳洲隊，今天將在台中洲際棒球場與勁敵韓國隊交手，中華隊先發投手為來自平鎮高中的左投林維恩，韓國隊派出左投黃晙舒先發。

黃晙舒去年在U18世界盃也有對台灣先發，總計投5局僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，那場比賽最後延長賽第8局中華隊以2比3吞敗。

黃晙舒是此次韓國隊陣中的王牌投手之一，最快球速可達約151公里，拿手球路是指叉球，曲球和滑球也有不錯的威力；去年U18世界盃黃晙舒被中華隊敲出的2支安打，分別是王念好和孫易磊敲出，王念好今年扛中華隊中心棒次，也期待能有好的發揮，孫易磊此次則以投手身分定位。

林維恩被評價為現階段台灣高中最好左投，最快球速約148公里，拿手球路為變速球，在打者眼中，林維恩的變速球出手與直球類似，球速後段會變慢，並不好掌握。

林維恩先前就表示，此次打U18世界盃無論美國、日本、韓國都想投看看，3隊球風不同，對於韓國隊打者的印象是與台灣打者類型差不多，扛起預賽關鍵戰先發、力拚幫助球隊搶勝。