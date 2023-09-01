中職／食品大戰靠「粥」決勝 龍隊致命暴傳、再見暴投吞7連敗

台南棒球場今天上演食品大戰，統一獅隊穿上「中華一番」主題日球衣出賽，兩軍在首回合過招就打到延長賽，味全龍隊又輸掉一場無言的比賽，延長10局下發生再見暴投，王維中極力補救仍擋不下這一分，龍隊以5：6輸球，吞下7連敗。

龍隊首局就攻下3分但步步失守，洋投錡龍先發5.2局被敲9安打、失3分，獅隊3局下由陳傑憲、胡金龍安打開路，林益全的安打先幫獅隊追回1分，5局下邱智呈、陳傑憲的安打之後，輪到胡金龍在得點圈建功，獅隊再下一城。

獅隊6局下的攻勢從兩出局後展開，潘傑楷敲安後，龍隊決定換投，王躍霖並未讓戰況踩住煞車，林靖凱敲安，邱智呈補上二壘打清空壘包，一棒將比分逆轉為4：3。

獅隊洋投布萊威以6局失3分優質內容帶著勝投資格退場，在第一任後援投手鄭鈞仁手中就砸鍋，瑪仕革斯．俄霸律尼敲二壘打後換上陳思仲代跑，推進三壘後，蔣少宏以高飛犧牲打為龍隊追平。

兩隊以4：4進入延長賽，陳韻文續投進入第10局，因保送、安打留下一、三壘有人危機退場，江承峰接手面對陳品捷，打下一壘方向的滾地球送回三壘上的跑者，龍隊帶著5：4領先進入10局下。

王維中10局下先取得兩出局，臨到比賽結束前夕，對林安可投出觸身球，陳重羽打向游擊方向，張政禹發生暴傳，讓獅隊續命，林靖凱掃出追平二壘打，面對邱智呈的打席，王維中發生暴投，讓獅隊跑回再見分，龍隊提出改判未能翻盤。

龍隊第二指名選進的旅美投手張景淯，今天升上一軍，此役在7局下「開箱」，雖以保送陳傑憲開局，還有失誤出現，仍平穩抓下3個出局數，最終投1局無失分，初登板有好的開始。