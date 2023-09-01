U18世界盃／日本16人輪番上陣 提前6局扣倒西班牙

U18世界盃棒球賽今天全面開打，日本隊在B組預賽首戰提前在6局以10：0擊敗西班牙隊，旗開得勝；被日本球迷、媒體封為「美白王子」的丸田湊斗，擔任第3棒、中外野手，第2局的安打帶有1分打點。

日本由東恩納蒼先發2局無失分、送出4次三振，後續3任後援投手登板，聯手封鎖西班牙打線，僅讓對手敲出2安打。

日本打線從一開賽就火力全開，首局4番森田大翔的高飛犧牲打為日本首開紀錄，單局攻下2分，第2局的5分大局進一步奠定勝基，保送開局後，寺地隆成的三壘打先送回1分，丸田湊斗、森田大翔接連都是安打。

擔任先發第7棒、二壘手的緒方漣單場3安打、3分打點，另有1次保送，森田大翔也有3分打點貢獻。

日本此戰共用16名選手，監督馬淵史郎表示，多讓幾名選手上場是一開始就有的想法，希望可以讓選手多累積一些經驗，今天贏球後也不能放鬆，希望選手繼續努力，明天繼續拿出最好的表現。

日本不曾於這項賽事奪冠，最佳成績為4屆亞軍，本屆開門紅後，下一戰將於明天晚上出戰巴拿馬隊。