U18世界盃／首日B組賽事 美國、巴拿馬相繼奪勝

U18世界盃青棒錦標賽今天進入第2天賽程，預賽B組美國隊靠著投手雷納投打俱佳，以2比1擊敗荷蘭隊；接著巴拿馬隊靠著歐達擊出場內3分全壘打，以13比4勝委內瑞拉。

2023年第31屆世界U18青棒錦標賽於8月31日至9月10日在台北天母、台中洲際與台體大棒球場舉行。台灣隊昨天在開幕戰以3比0擊退澳洲隊，今天台灣隊沒有賽事，A組在台體大進行的捷克與墨西哥賽事，因雨取消將擇日補賽。

B組預賽則是在天母棒球場進行，第1場由衛冕軍美國對上荷蘭的比賽，美國隊在5局下平手時，靠著投手雷納（Bryce Michael Rainer）擊出滾地球送回超前分，終場美國以2比1擊敗荷蘭。雷納擔任此役第2任投手，投1.2局被敲2支安打，投1次保送、2次三振，失1分非責失，最後拿下勝投。

賽後美國隊致勝功臣雷納談起今天滿壘代打時表示，「其實平常以打者身分出賽比較多，滿壘能為球隊打下致勝分，在投球上也能幫助球隊真的很開心。」

接著由巴拿馬對上委內瑞拉的賽事，第1局包含第7棒歐達（Dimas Oda）的3分場內全壘打在內，巴拿馬灌進5分大局奠定勝基，終場巴拿馬就以13比4擊退委內瑞拉。

在第1局擊出場內全壘打的歐達表示，「當下鎖定1顆直球攻擊，打出去後全力衝刺沒有看球的落點，看到三壘指導教練給我指示可以衝回本壘，得分後很開心能為球隊貢獻。」