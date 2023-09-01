U18世界盃／日本隊教頭直呼與台灣有緣 想與陽介仁見面

U18世界盃青棒錦標賽日本隊今天將與西班牙交手，日本隊總教練馬淵史郎接受台灣媒體訪問時表示，自己是第5次來到台灣，與台灣相當有緣，也很想與以前的子弟兵陽介仁見面。

日本隊今天將於晚間6時30分在天母棒球場進行第1場賽事，與西班牙隊交手，因此現場也吸引了大批日本媒體到場採訪。

這次日本隊由馬淵史郎連2屆領軍，馬淵史郎在賽前接受台灣媒體訪問時表示，昨天有看台灣隊對上澳洲隊的賽事，談到演出完封勝的孫易磊，「球速很快，變速球也非常好。」馬淵史郎指出，上一屆U18世界盃台灣隊整體實力非常強，「今年當然各方面來看也是冠軍熱門球隊。」

馬淵史郎特別提到，自己已經是第5次來到台灣，與台灣相當有緣分，以前在日本社會人球隊阿部企業時，曾帶過台灣球員陽介仁及林易增。馬淵史郎指出，昨天還有跟陽介仁通過視訊電話，「得知他現在身體不太舒服，回到台東靜養了。」

馬淵史郎非常希望可以跟陽介仁見面，還特別問了球隊人員要怎麼去台東，他笑說：「有機會真的很想去探望他一下，但台東真的太遠了，如果是開車30分鐘就可以到一定會去看他，我跟台灣真的很有緣分。」

2023年第31屆世界U18青棒錦標賽於8月31日至9月10日在台北天母、台中洲際與台體大棒球場舉行。預賽分成A、B組，A組有地主台灣隊、澳洲、捷克、韓國、墨西哥及波多黎各；B組則有美國隊、日本隊、巴拿馬、荷蘭、委內瑞拉、西班牙隊，各組取前3名進複賽。