快訊

皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

U18世界盃／台中洲際賽事將登場 盧秀燕盼台灣奪金盃

中央社／ 台中1日電
2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽2日起將在台中洲際棒球場進行，台中市長盧秀燕（白衣者）1日現身球場，為台灣選手們加油打氣。 中央通訊社
2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽2日起將在台中洲際棒球場進行，台中市長盧秀燕（白衣者）1日現身球場，為台灣選手們加油打氣。 中央通訊社

U18世界盃青棒錦標賽A組預賽2日起在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕今天前往球場為台灣選手加油打氣時表示，中市府將做為選手強力後盾，期盼選手再創佳績，勇奪金盃。

2023年第31屆U18世界盃青棒錦標賽2日起一連4天在台中洲際棒球場進行，台灣隊將分別出戰韓國、墨西哥、捷克及波多黎各等隊。

盧秀燕今天在台中市運動局長李昱叡陪同下，前往球場表達對台灣選手的支持，為選手加油打氣並致贈賀禮及加菜金，祝福選手在賽場上全力發揮，勇奪金盃。

盧秀燕指出，這次台中市再度承辦U18世界盃青棒錦標賽，除了讓世界看見台灣、看見台中，以賽事帶動城市經濟發展之外，更重要的是，市府會做選手強力後盾，她特別代表市府來勉勵，期盼選手在總教練的帶領下再創佳績。

總教練吳柏宏表示，感謝台中市政府讓他們得以使用如此優質、漂亮的場地，在此比賽是一件很幸福的事，也期許台灣隊在此次U18青棒錦標賽中，可以順利奪冠。

中華民國棒球協會秘書長林宗成指出，今天代表理事長辜仲諒出席，非常感謝盧秀燕對於棒球運動的支持，尤其2006年舉辦洲際盃，盧秀燕擔任立委時極力爭取洲際棒球場的建設，近年對於台中棒球運動更積極投入，在大家的支持下，期盼在這屆賽事有亮眼表現。

台中市運動局表示，台中洲際棒球場是國內首屈一指且符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，更是職棒中信兄弟隊的主場，運動局與中華民國棒球協會合作，做好各項準備，歡迎全國球迷到台中觀賽，為國家隊加油。

棒球 中信兄弟

延伸閱讀

影／跟36年前自己一起播氣象 盧秀燕羞喊：不敢看

開學日偏鄉轉入6學生 竟因盧秀燕肯定此校「棒球魂」

台中市財政從三級升為二級 盧秀燕：明年舉債是10年來最少

開學日蘇拉襲台中機率低 盧秀燕：市府三級開設有備無患

相關新聞

中職／8月MVP開獎 富藍戈、梁家榮首度獲獎

中華職棒8月MVP投票結果出爐，樂天桃猿隊梁家榮拿下13票在打者部門勝出，投手由富邦悍將隊火球男富藍戈取得9票，兩人都是...

U18世界盃／日本隊教頭直呼與台灣有緣 想與陽介仁見面

U18世界盃青棒錦標賽日本隊今天將與西班牙交手，日本隊總教練馬淵史郎接受台灣媒體訪問時表示，自己是第5次來到台灣，與台灣...

U18世界盃／台中洲際賽事將登場 盧秀燕盼台灣奪金盃

U18世界盃青棒錦標賽A組預賽2日起在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕今天前往球場為台灣選手加油打氣時表示，中市府將做...

U18世界盃／美國險勝荷蘭 雷納敲勝利打點把自己變勝投

U18世界盃棒球賽今天進入第二天，尋求衛冕的美國隊在B組預賽首戰就遭遇一場苦戰，今天讓荷蘭隊先馳得點，幸在5局下旋即攻下...

中職／8月MVP…2悍將洋投有機會 打者梁家榮有對手嗎？

中華職棒8月MVP將在今天下午6點截止投票，投手部門有機會上演富邦悍將隊內戰，瑞恩、富藍戈都繳出一張出色的成績單，打者部...

中職／真的變身宇宙邦！悍將星空主題球衣 宇宙縮影穿上身

富邦證券冠名的富邦悍將隊流行音樂節主題日，將在9月9、10日登場，悍將全隊穿上「炫彩星空主題球衣」出戰，備受期待的「悍將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦