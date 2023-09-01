U18世界盃／台中洲際賽事將登場 盧秀燕盼台灣奪金盃

U18世界盃青棒錦標賽A組預賽2日起在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕今天前往球場為台灣選手加油打氣時表示，中市府將做為選手強力後盾，期盼選手再創佳績，勇奪金盃。

2023年第31屆U18世界盃青棒錦標賽2日起一連4天在台中洲際棒球場進行，台灣隊將分別出戰韓國、墨西哥、捷克及波多黎各等隊。

盧秀燕今天在台中市運動局長李昱叡陪同下，前往球場表達對台灣選手的支持，為選手加油打氣並致贈賀禮及加菜金，祝福選手在賽場上全力發揮，勇奪金盃。

盧秀燕指出，這次台中市再度承辦U18世界盃青棒錦標賽，除了讓世界看見台灣、看見台中，以賽事帶動城市經濟發展之外，更重要的是，市府會做選手強力後盾，她特別代表市府來勉勵，期盼選手在總教練的帶領下再創佳績。

總教練吳柏宏表示，感謝台中市政府讓他們得以使用如此優質、漂亮的場地，在此比賽是一件很幸福的事，也期許台灣隊在此次U18青棒錦標賽中，可以順利奪冠。

中華民國棒球協會秘書長林宗成指出，今天代表理事長辜仲諒出席，非常感謝盧秀燕對於棒球運動的支持，尤其2006年舉辦洲際盃，盧秀燕擔任立委時極力爭取洲際棒球場的建設，近年對於台中棒球運動更積極投入，在大家的支持下，期盼在這屆賽事有亮眼表現。

台中市運動局表示，台中洲際棒球場是國內首屈一指且符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，更是職棒中信兄弟隊的主場，運動局與中華民國棒球協會合作，做好各項準備，歡迎全國球迷到台中觀賽，為國家隊加油。