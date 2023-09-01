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U18世界盃／美國險勝荷蘭 雷納敲勝利打點把自己變勝投

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國隊雷納中繼1.2局被敲2安打、失1分（無責失），打擊上送回勝利打點，把自己變成勝利投手。圖／中華棒球協會提供
美國隊雷納中繼1.2局被敲2安打、失1分（無責失），打擊上送回勝利打點，把自己變成勝利投手。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽今天進入第二天，尋求衛冕的美國隊在B組預賽首戰就遭遇一場苦戰，今天讓荷蘭隊先馳得點，幸在5局下旋即攻下2分逆轉，終場以2：1險勝。

美國隊先發左投席費賓(Ethan Schiefelbein）投4局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，雷納（Bryce Rainer）第5局接手，兩出局後因游擊手失誤、保送釀成上壘，富蘭卡（Amarensio Franka）補上適時安打，荷蘭成為先破蛋的一方。

美國面臨0：1落後，5局下馬林（Manuelle Marin）二壘打開路，後續出現捕逸、保送進占一、三壘有人，美國雙盜壘先攻下追平分，荷蘭後續也出現失誤讓美國延續攻勢，雷納在此時又以代打的身分取代第4棒的克拉克（Levi Clark），滿壘時打向二壘的滾地球，讓美國再跑回超前分。

雷納此役中繼1.2局被敲2安打、失1分（無責失），打擊上送回勝利打點，把自己變成勝利投手，他表示，「其實平常以打者身分出賽比較多，滿壘能為球隊打下致勝分，在投球上也能幫助球隊真的很開心。」

荷蘭隊總教練狄柏茵（Eric De Bruin）表示，先發4局無失分的柯林尼森（Maxwell Marley Cornelissen）表現出色，但考慮到後續比賽的投手戰力，因此在第5局換投，很可惜沒能贏得這場比賽，但這場比賽球員展現了強悍的鬥志，下一場比賽一定會全力取勝。

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