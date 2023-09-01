中職／8月MVP…2悍將洋投有機會 打者梁家榮有對手嗎？

中華職棒8月MVP將在今天下午6點截止投票，投手部門有機會上演富邦悍將隊內戰，瑞恩、富藍戈都繳出一張出色的成績單，打者部門以樂天桃猿隊梁家榮最被看好，甚至有機會挑戰全票過關。

各隊在8月的戰績，以猿隊12勝7敗居首，悍將10勝7敗排名第2，也反映在目前的下半季戰績榜上，兩隊至今天賽前同以15勝11敗、勝率0.577排名第一。

悍將兩位洋投在8月表現出色，瑞恩18日才在一軍「開箱」，先發3場共投19局，拿下3勝0，與猿隊黃子鵬是本月僅有的兩位3勝投手，但防禦率1.89大勝黃子鵬的3.20。

富藍戈則在悍將單月17場比賽就投了11場、15.1局僅失1分（無責失），繳出防禦率0、每局被上壘率0.65的優異成績，取得6中繼1救援，終結者曾峻岳的出賽局數（7局）甚至不到他的一半，苦勞、功勞都很高。

中信兄弟隊艾里歐出賽5場、36局，吃局數為聯盟第一且遙遙領先，但只拿下1勝在競爭上處於不利。

至於打者部門，梁家榮8月數度打出「準單場MVP」的表現，儘管總是擦身而過，但有機會直接升級拿單月MVP，單月繳出打擊率4成06、上壘率4成81、長打率6成81的恐怖成績，敲出28支安打、20分打點都是聯盟第一，4轟僅次於5轟的廖健富、吉力吉撈．鞏冠。

統一獅隊老將林益全表現也相當出色，以打擊率3成54敲出23安、16分打點；還有一大亮點，悍將的「小跑車」葉子霆單月打擊率3成67，敲出22支安打為隊內最多，8盜則是聯盟第一。

葉子霆單月8盜，打破富邦悍將球團史單月最多盜壘紀錄，原為2017年4月林威廷6盜，隊史紀錄是1995年8月俊國熊隊張耀騰13盜。聯盟紀錄為1997年7月味全龍隊大帝士22盜，本土紀錄則是2009年9月兄弟象隊王勝偉18盜。