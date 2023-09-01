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U18世界盃／開幕戰 我擊敗澳洲隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
第31屆U18世界盃青棒賽開幕戰，中華隊先發投手孫易磊 。記者林伯東／攝影
第31屆U18世界盃青棒賽開幕戰，中華隊先發投手孫易磊 。記者林伯東／攝影

U18世界盃青棒賽昨晚開幕戰，中華隊以3：0擊敗澳洲隊，先發投手孫易磊拿出變速球當武器，加上150公里火球連發，繳出7局8K完投完封勝，三壘手王念好更有兩次美技支援，完成對孫易磊的承諾「我會挺你」。

孫易磊去年U18世界盃唯一登板就是對上澳洲隊，先發3局被敲3支安打、失1分，另有2次四壞，表現差強人意；今年再相遇，他以83球完投7局，僅被敲出2支零星安打，另有8次三振、2次四壞保送，成為教頭口中的勝利功臣。

中華隊總教練吳柏宏安排孫易磊扛開幕戰因為「經驗跟穩定」，昨晚表現符合設定，尤其是3局上在對手因不死三振上二壘後，還能守住0：0局面，吳柏宏表示：「贏球要歸功孫易磊，拿出高三振率，有效壓制對方打者，守下關鍵一局。」

能夠保持無失分，中華隊守備也有幫忙，王念好兩度展現美技，2局上攔截強勁滾地球，4局上更是接殺低角度平飛球，王念好說：「賽前跟易磊說我會挺他，要他大膽去丟，我會想盡辦法把球擋在前面，讓他不會失分。」

澳洲 王念好

延伸閱讀

U18世界盃／我挺你！王念好說到做到 2度美技助孫易磊

U18世界盃／孫易磊夠穩！對澳洲「復仇」有變速球相伴

圖輯／U18世界盃棒球賽 中華隊3比0拿下首勝

U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

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