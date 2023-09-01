U18世界盃／開幕戰 我擊敗澳洲隊

U18世界盃青棒賽昨晚開幕戰，中華隊以3：0擊敗澳洲隊，先發投手孫易磊拿出變速球當武器，加上150公里火球連發，繳出7局8K完投完封勝，三壘手王念好更有兩次美技支援，完成對孫易磊的承諾「我會挺你」。

孫易磊去年U18世界盃唯一登板就是對上澳洲隊，先發3局被敲3支安打、失1分，另有2次四壞，表現差強人意；今年再相遇，他以83球完投7局，僅被敲出2支零星安打，另有8次三振、2次四壞保送，成為教頭口中的勝利功臣。

中華隊總教練吳柏宏安排孫易磊扛開幕戰因為「經驗跟穩定」，昨晚表現符合設定，尤其是3局上在對手因不死三振上二壘後，還能守住0：0局面，吳柏宏表示：「贏球要歸功孫易磊，拿出高三振率，有效壓制對方打者，守下關鍵一局。」

能夠保持無失分，中華隊守備也有幫忙，王念好兩度展現美技，2局上攔截強勁滾地球，4局上更是接殺低角度平飛球，王念好說：「賽前跟易磊說我會挺他，要他大膽去丟，我會想盡辦法把球擋在前面，讓他不會失分。」