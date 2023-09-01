棒球／台北大巨蛋勘查 MLB專家提4部分改善建議

美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen7月赴台北大巨蛋勘查，近日報告結果出爐，遠雄集團副總經理楊舜欽昨說，專家主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠共4部分提出改善建議，取得使用執照前會一併改善。

北市府力拚大巨蛋年底啟用，原訂7月取得使照，卻因建管、消防等問題延至8月，如今已9月，北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩證實，消防設備、排水設施改善尚未完成，預估最快本月中旬以後才能取得使照。

先前市府規畫，年底亞錦賽在大巨蛋開打，使照取得時間一延再延，外界擔憂是否受影響，陳世浩說，目前還來得及，若遠雄9月底仍未取得使照，市府會啟動備案。

近日美國職棒大聯盟場務專家場勘報告出爐，並送至遠雄手中，有34項目須微調，主要針對場內場地測量、草坪及紅土、牛棚和室內打擊籠4部分。先前議員關心天花板、座椅顏色問題，恐影響選手視線，報告中也有改善建議。

據了解，報告建議遠雄調整打者之眼尺寸、球場護墊高度等，先前不少議員關心椅子顏色吃球，報告中也建議改善，近日已經逐步改用黑、白、灰3色交錯，以免影響打者視野。

楊舜欽說，場地標線測量已安排廠商美津濃精準丈量後調整，草皮下方填充物及紅土也會依人工方式檢視後填補，另外牛棚及室內打擊籠防護網，依專家建議調整高度。至於座椅、天花板問題，楊表示，將待試營運階段透過測試，綜合實際人數及球場燈光等變數調整，並彙整球員實際反饋、及專業意見再做修正。