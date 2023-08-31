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中職／獅、猿27安桃園大亂鬥 陳俊秀關鍵一擊助猿險勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳俊秀8局下關鍵安打成為致勝一擊，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供
陳俊秀8局下關鍵安打成為致勝一擊，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，雙方全場大亂鬥，一共出現27支安打，打了4小時4分才結束；猿隊8局下靠陳俊秀關鍵安打攻下超前分，終場以8：7險勝，最近拚出4連勝，也讓獅隊吞下3連敗。

猿隊下半季15勝11敗，繼續和富邦悍將隊並列排名第1，年度勝率繼續榜首。

獅隊2局上兩出局後點燃攻勢，陳重羽揮出三壘打，林靖凱內野安打攻下全場第1分，接著邱智呈轟出兩分砲、生涯第2轟出爐，拉大成3分領先。

3局上，蘇智傑、林益全、陳重羽先後安打，攻下全隊第4分。

猿隊前3局掛零，4局下陳俊秀安打、梁家榮二壘打攻占二、三壘，林子偉適時二壘打送回兩人，追成2：4。

猿隊洋投克維斯先發5局，被揮出5支安打、失兩分；6局下風雲變色，楊孟沅登板後保送梁家榮，再由江承峰接手，林承飛、林泓育、成晉連續出現二壘打，猿隊攻下3分以5：4超前。

7局下，猿隊面對李其峰又有攻勢，廖健富、 梁家榮接連安打再下一城。

獅隊8局上反攻，邱智呈從曾仁和的手中揮出安打，陳重廷觸身球，陳傑憲安打形成滿壘；賴鴻誠登板後，先保送蘇智傑失1分，再被林益全揮出兩分打點安打，獅隊又以7：6後來居上。

雙方你來我往，猿隊8局下兩出局後，朱育賢保送，林立二壘打追平比數，陳俊秀關鍵安打，從劉軒荅的手中攻下超前分，獲選單場MVP。

猿隊洋投霍爾狀況不佳，開賽第一球就對邱智呈投出觸身球，只投4.2局退場，已經用掉105球，被揮出11支安打是中職生涯單場最多，失4分（3分自責）無關勝敗。

賴鴻誠中繼0.2局無失分（8局上失3分記在曾仁和身上），只投16球拿到本季首勝；陳鴻文9局上關門無失分，奪下近兩季首次、生涯第99次救援成功。

梁家榮 陳俊秀

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