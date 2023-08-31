U18世界盃／我挺你！王念好說到做到 2度美技助孫易磊

U18世界盃中華隊隊長王念好今晚開幕戰之前，對著先發投手孫易磊說「我會挺你」，比賽中除了扛出一支二壘打，在三壘更兩度展現美技抑制失分，說好會挺就是會挺。

今晚在天母棒球場的U18世界盃青棒賽開幕戰，中華隊以3：0擊敗澳洲隊，孫易磊先發7局8K的完投完封勝，背後有著隊友守備相助。

2局上澳洲隊2出局後，史密斯（Lachlan Smith）敲出一支三壘線邊強勁滾地球，王念好滑接擋下、傳往一壘刺殺，4局上則是在2出局、一壘有人時，接殺一顆三壘方向低角度的平飛球。

「今天表現我非常滿意，尤其是防守端。」王念好透露，賽前特別跟孫易磊說會挺他，也鼓勵他作為隊上最好的投手，就大膽去丟，「我會想盡辦法把球擋在前面，讓他不會失分。」

結果真的在比賽中上演美技守備，王念好回憶2局上的美技時說：「那一球打過來，第一時間有攔下、傳往一壘，自己也很開心。」