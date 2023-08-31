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U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

U18世界盃／孫易磊夠穩！對澳洲「復仇」有變速球相伴

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18世界盃棒球賽晚上在天母棒球場舉行開幕戰，由中華隊對澳洲隊，中華隊先發投手孫易磊主投7局被敲出2支安打，飆出8次三振，無失分。記者林伯東／攝影
U18世界盃棒球賽晚上在天母棒球場舉行開幕戰，由中華隊對澳洲隊，中華隊先發投手孫易磊主投7局被敲出2支安打，飆出8次三振，無失分。記者林伯東／攝影

連續兩年在U18世界盃青棒賽登板都是面對澳洲隊，中華隊右投孫易磊表現判若兩人，今晚在開幕戰繳出7局8次三振、無失分的完投完封勝，幫助中華隊以3：0贏球，成為教頭口中的勝利功臣。

中華隊總教練吳柏宏安排孫易磊扛開幕戰因為「經驗跟穩定」，成績符合設定，尤其是3局上在對手因不死三振上二壘後，還能守住0：0局面，吳柏宏表示：「贏球要歸功孫易磊，拿出高三振率，有效壓制對方打者，守下關鍵一局。」

孫易磊去年U18世界盃唯一登板就是對上澳洲隊，先發3局被敲3支安打、失1分，另有2次四壞、2次三振，最終雖然贏球，但勝投記在中繼的王彥恩身上。

今年再相遇，孫易磊以83球完投7局，僅被敲出2支零星安打，另有8次三振、2次四壞保送，孫易磊說：「去年整體技術上沒這麼好，心態上閃閃的，今年整體變化球、控制力上都變好，更大膽往中間丟，才能有這樣成績。」

雖然孫易磊今晚150公里的火球連發，最快更達到151公里，但他認為球速不是自己追求的重點，最近變化球調整得更好，「賽前變速球調整得滿好的，大量使用，該有安打就讓他們擊出去，該三振的時候就三振。」

中華隊

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