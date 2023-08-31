U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

U18世界盃青棒賽今晚開打，地主中華隊先發投手孫易磊150公里火球連發，面對澳洲隊繳出7局8K好投，加上李勛傑打破僵局的關鍵安打，在開幕戰以3：0搶下首勝。

去年曾有U18經驗的「火球男」孫易磊扛起開幕戰先發，球速令場邊觀眾眼睛一亮，第1局開始球速表就開始亮起紅字，現場計分板顯示最快球速更來到151公里。

面對澳洲隊打線，孫易磊開賽連抓6個出局數，直到3局上才因不死三振讓對手一口氣衝上二壘，但接下來又是2K加上滾地出局，凍結壘包，接下來一路投到7局才退場。

孫易磊投83球有60顆好球，7局被敲2支安打、沒有掉分，另外飆出8次三振，還有2次四壞保送，根據賽事規則，由於用球數未達91球，需要休息3天就能再登板。

對戰澳洲投手，中華隊打線也打得辛苦，前兩局攻占二壘，然而得點圈打擊卻是4支0，直到4局下2出局後，陳睦衡先保送上壘，柯敬賢敲出內野高彈跳剛好越過投手的安打，接著李勛傑補上游擊穿越安打，陳睦衡從二壘直闖本壘，跑回全場第1分。