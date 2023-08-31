聽新聞
test
0:00 / 0:00
U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲
U18世界盃青棒賽今晚開打，地主中華隊先發投手孫易磊150公里火球連發，面對澳洲隊繳出7局8K好投，加上李勛傑打破僵局的關鍵安打，在開幕戰以3：0搶下首勝。
去年曾有U18經驗的「火球男」孫易磊扛起開幕戰先發，球速令場邊觀眾眼睛一亮，第1局開始球速表就開始亮起紅字，現場計分板顯示最快球速更來到151公里。
面對澳洲隊打線，孫易磊開賽連抓6個出局數，直到3局上才因不死三振讓對手一口氣衝上二壘，但接下來又是2K加上滾地出局，凍結壘包，接下來一路投到7局才退場。
孫易磊投83球有60顆好球，7局被敲2支安打、沒有掉分，另外飆出8次三振，還有2次四壞保送，根據賽事規則，由於用球數未達91球，需要休息3天就能再登板。
對戰澳洲投手，中華隊打線也打得辛苦，前兩局攻占二壘，然而得點圈打擊卻是4支0，直到4局下2出局後，陳睦衡先保送上壘，柯敬賢敲出內野高彈跳剛好越過投手的安打，接著李勛傑補上游擊穿越安打，陳睦衡從二壘直闖本壘，跑回全場第1分。
後面兩分來得突然，6局下林佳緯保送、王念好二壘打，無人出局、二三壘有人，陳睦衡敲出右外野飛球造成失誤，得到1分，柯敬賢的左外野飛球對手沒接到，形成二壘安打，再追加1分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言