中職／從上半季封王變成墊底 林岳平坦言另4隊洋投到位

統一獅隊上半季34勝2和24敗封王，下半季打完前28戰，卻以10勝1和17敗排名墊底，也是唯一勝率不到5成的球隊、甚至只有3成7，總教練林岳平說：「其他4隊洋投都到位。」

獅隊目前2連敗、近10戰3勝7敗，落後排名並列第一的富邦悍將、樂天桃猿隊5場勝差；林岳平表示，上半季只有獅隊洋投到位，打起來順遂，下半季變成其他球隊都到位。

獅隊下半季團隊防禦率4.26是5隊最差，林岳平強調，上半季投手堅強，可撐住每周賽事，下半季還有攻擊面的問題，守不住、不得分，這樣想要贏球很難。

中職洋將登錄大限今天到期，獅隊登錄4名洋投克維斯、布雷克、布萊威、蘭道爾，其中蘭道爾還未在一軍亮相，9月3日將在台南球場對味全龍隊初登板。

蘭道爾前天在二軍出賽，林岳平到現場觀察，他表示，蘭道爾能掌控比賽，屬於比較經驗型的投法，靠經驗配球、不是完全直球，最快球速147公里。