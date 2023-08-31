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中職／豪勁加盟猿隊3年首降二軍 未來兩周「3陳」關門

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿投手豪勁。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手豪勁。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊「守護神」豪勁近況起伏，今天遭下放二軍，另一名洋投霍爾升上一軍對統一獅隊先發；猿隊總教練曾豪駒表示，豪勁本周繼續跟隨一軍練球，下周再到二軍調整，暫由「3陳」一起關門。

豪勁本季出賽40場，戰績4勝3敗4中繼13救援、防禦率2.79，在救援排行榜暫居第5，最近8場出賽失13分，其中8分自責。

這是豪勁加盟猿隊3個球季，首次被降到二軍，曾豪駒表示，未來兩周暫由「3陳」陳鴻文、陳冠宇、陳禹勳關門，看比賽狀況安排任務。

猿隊28日對富邦悍將隊推出道博格先發，接下來兩戰對味全龍隊分別是陳克羿、黃子鵬，今天交給霍爾挑戰4連勝，新洋投威能帝後天一軍初登板對悍將，周日再由道博格對決中信兄弟隊。

曾豪駒表示，原本可以等到後天登錄威能帝，再把一名洋投降到二軍，考量必須15天才能再登錄，因此讓豪勁提前兩天下去，讓他可以提早回到一軍。

曾豪駒 樂天桃猿 陳冠宇

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