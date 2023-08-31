中職／效力猿隊最後一天還練球 由規重返日本獨立聯盟

樂天桃猿隊33歲日籍右投由規，今天在桃園球場進行告別之旅，明天就要離台，結束短短兩個月的中職資歷，猿隊總教練曾豪駒認為，由規不放棄理想的精神值得學習。

猿隊28日難桃園主場以8：3擊敗富邦悍將隊，由規9局上登板，投0.1局被揮出3支安打，投出1次三振，失兩分退場。

這是由規在中職一軍唯一亮相，雙親、妻子都到場為他加油，妻子一直拿著手機拍攝比賽畫面，為先生留下珍貴紀錄，曾豪駒形容「由規帶著信念在台灣投球，為夢想而努力」。

由規今天賽前和隊友一起練球，也抽空和猿隊、統一獅隊3位日籍教練古久保健二、川岸強、玉木朋孝聊天，態度相當輕鬆。

曾豪駒表示，由規的球速不像日職輝煌時期那麼快，直球均速141、142公里左右，今天是他在台灣一天，回日本後重返獨立聯盟（埼玉武藏熱火熊隊）當投手教練兼球員。