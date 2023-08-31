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中職／李丞齡遭獅隊註銷 林岳平說屢勸不聽也不修正

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊註銷5人，而餅總特別對李丞齡說重話。 聯合報系資料照
統一獅隊註銷5人，而餅總特別對李丞齡說重話。 聯合報系資料照

中職各隊今天向聯盟完成60人註冊名單，統一獅隊註銷李丞齡、方建德、姚雨翔、田子杰、羅昂，由宋文華和今年3名選秀新人林佳緯、辛俊昇、余羿賢、蘭道爾取代，總教練林岳平特別點名23歲外野手李丞齡，他說：「近況不佳、自我管理屢屢出狀況。」

李丞齡前年7月13日升上一軍，近3季合計出賽87場，打擊率2成27、全壘打4支、打點30分，今年在二軍出賽26場，打擊率不到1成（0.095）、未有全壘打和打點。

各隊球員未在註冊名單內，就無法登上一軍，但可在二軍出賽，林岳平說：「看起來二軍出賽機會不高。」

林岳平把話說得很重，認為李丞齡屢勸不聽，也不修正，不如把機會讓給新人，他的註冊名額換成林佳緯。

林岳平 林佳緯

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