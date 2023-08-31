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U18世界盃／用球數限制大改變 中華隊教頭：比較麻煩

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華棒球隊。 世界盃青棒賽粉絲團
中華棒球隊。 世界盃青棒賽粉絲團

第31屆U18世界盃青棒賽今天開打，本屆規則最大改變是投手用球數限制，讓不少球隊霧煞煞，相較過去只有「休1、休4」的差異，這次「休1、2、3、4」都有，中華隊總教練吳柏宏坦言在投手調度上「確實比較麻煩」。

上屆U18世界盃的球數限制只有49球以下無隔天限制、50球到104球休1天、105球以上休4天；但今年改成40球以下不用休，41到55球需休1天，56到75球要休2天，76到90球休3天，投91到105球休4天，連3天登板要強制休1天。

用球數的規範更加仔細，對中華隊來說，國內多數盃賽也採類似限制，因此已有經驗，吳柏宏表示：「不會影響投手角色的分配，但也代表先發投手要盡量吃下更多局數。」

這個意思是，以往先發投手還有50球到104球的彈性空間，如今先發投手投到76球就要休息3天，代表預賽可能最多登板2次，因此能夠吃下更多局數，就能減少牛棚的消耗。

另外這次電視重播輔助判決機制，該場兩隊在正規7局內有2次挑戰機會，但第1次需要成功才可獲得第2次，若失敗則無法再挑戰；當比賽進入延長賽，兩隊可各有1次挑戰機會，另外主審也有主動啟動電視重播輔助判決的權利。

中華隊 牛棚

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