U18世界盃／中華隊開幕戰打線出爐 對澳洲投手早有情蒐

第31屆U18世界盃青棒賽今天在天母棒球場開打，開幕戰由中華隊對上澳洲隊，先發打線出爐，林佳緯因擊球率高扛起第3棒，與第4棒的中華隊長王念好、第5棒的陳睦衡串起中心棒次。

中華隊照計畫推出孫易磊扛起首戰先發投手，澳洲隊在今早公布由貝茲（Adam Bates） 先發，中華隊總教練吳柏宏表示，事前就有預測到對方先發投手，由於是右投，因此讓陳睦衡棒次往前移。

陳睦衡原本角色以投手為主，但近期打擊狀況不錯，至於打擊小低潮的柯敬賢棒次則從第3棒往後移，由林佳緯補起這個位置。

針對對方投手，吳柏宏指出，情蒐影片看起來是直球具有優勢，變化球投得不多可能是有刻意隱藏，但是知道他滑球、變速球投得不錯，也會有所提防，考量到這次投球數限制的改變，目標是不要讓他吃太多局數。

U18中華隊開幕戰對澳洲隊先發打線如下：

1棒 邱鑫，指定打擊

2棒 許庭綸，左外野手

3棒 林佳緯，右外野手

4棒 王念好，三壘手

5棒 陳睦衡，二壘手

6棒 柯敬賢，中外野手

7棒 李勛傑，一壘手

8棒 林立恩，捕手

9棒 黃天賜，游擊手

先發投手 孫易磊