U18世界盃／中華隊開幕戰打線出爐 對澳洲投手早有情蒐
第31屆U18世界盃青棒賽今天在天母棒球場開打，開幕戰由中華隊對上澳洲隊，先發打線出爐，林佳緯因擊球率高扛起第3棒，與第4棒的中華隊長王念好、第5棒的陳睦衡串起中心棒次。
中華隊照計畫推出孫易磊扛起首戰先發投手，澳洲隊在今早公布由貝茲（Adam Bates） 先發，中華隊總教練吳柏宏表示，事前就有預測到對方先發投手，由於是右投，因此讓陳睦衡棒次往前移。
陳睦衡原本角色以投手為主，但近期打擊狀況不錯，至於打擊小低潮的柯敬賢棒次則從第3棒往後移，由林佳緯補起這個位置。
針對對方投手，吳柏宏指出，情蒐影片看起來是直球具有優勢，變化球投得不多可能是有刻意隱藏，但是知道他滑球、變速球投得不錯，也會有所提防，考量到這次投球數限制的改變，目標是不要讓他吃太多局數。
U18中華隊開幕戰對澳洲隊先發打線如下：
1棒 邱鑫，指定打擊
2棒 許庭綸，左外野手
3棒 林佳緯，右外野手
4棒 王念好，三壘手
5棒 陳睦衡，二壘手
6棒 柯敬賢，中外野手
7棒 李勛傑，一壘手
8棒 林立恩，捕手
9棒 黃天賜，游擊手
先發投手 孫易磊
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言