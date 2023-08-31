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中職／獅隊留4名洋投沒有羅昂 明年歸隊平均月薪漲12%

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊羅昂受傷未能進入洋將大限名單。報系資料照
統一獅隊羅昂受傷未能進入洋將大限名單。報系資料照

中職「831洋將登錄大限」今天到期，統一獅隊正式宣布洋投名單，確定登錄克維斯、布雷克、布萊威、蘭道爾，其中蘭道爾還未在一軍投球，只在二軍出賽一場。

羅昂因傷無法登錄，但明年確定重返獅隊，平均月薪調漲12%。

獅隊公布831洋將登錄大限訊息如下：

中華職棒831洋將登錄大限，統一7-ELEVEN獅確認登錄克維斯、布雷克、布萊威、蘭道爾四位洋投，洋將羅昂因手指骨折傷勢復健尚未完全，經整體戰力評估及考量，無法列入洋將戰力名單。

本季賽事羅昂出賽14場， 先發13場，繳出4勝5敗，防禦率2.35，為獅隊重要先發輪值之一，但因7月21日面對猿隊比賽發生強襲球擊中，導致手指骨折，目前持續進行復健中，球隊肯定本季為獅隊貢獻，雖未列入最後洋將大限名單內，球隊也主動提出合約希望羅昂即日起至賽季結束，待在獅隊熟悉的環境下，專心復健，期待早日痊癒為明年賽季準備。

羅昂感謝球隊提供後續復健合約，但最終考量各種因素，決定返回美國自行安排復健；獅隊也尊重羅昂的決定，並與羅昂針對2024年加盟合約議約，雙方達成共識平均月薪漲幅加薪達12%。

統一獅總經理蘇泰安表示：「很感謝羅昂這兩年來帶給球隊的幫助，雖然因傷無法出賽，但從羅昂積極復健想要盡快歸隊為獅隊效力，那種拼戰精神真的值得讓人讚許，公司與教練團評估後，希望他能完整的復健，最後尊重羅昂意願，希望他返回美國後能夠持續復健調整，明年持續來為獅隊效力，因而提早完成明年合約洽談，也讓他能更專注投入復健，為明年做準備。」

統一獅 布雷克 中職

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