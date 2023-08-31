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U18世界盃／孫易磊將加入巨人隊 台鋼孫易伸送上暖心祝福

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
（左）孫易磊（右）孫易伸。圖片提供：攝影師沙拉、孫易伸
（左）孫易磊（右）孫易伸。圖片提供：攝影師沙拉、孫易伸

U18棒球世界盃將於今晚正式開打，開幕戰將上演台灣對上澳洲，身為東道主派出本次球隊王牌孫易磊擔綱先發，他也霸氣表示，要幫助中華隊旗開得勝封鎖對方打線，同時透露未來動向。

今年孫易磊從高中強權穀保家商畢業後持續升學，選擇就讀哥哥台鋼孫易伸的母校文化大學，並入選本次U18中華代表隊，將於今晚擔任開幕戰先發，對此他認為心情平靜，想幫助台灣奪下首勝：「對我來說多少會有點緊張跟興奮，但我告訴自己這跟平常一樣就是場比賽，希望能封鎖澳洲打線，幫助球隊拿下勝利。」

對於各界十分關注自己未來動向一事，孫易磊對此坦言：「我目前正專注在U18賽事，沒有其他心思去思考未來，但我能確定的是盃賽結束後，我會加入美孚巨人（文大棒球隊），同時我也期待與新隊友一起征戰自己首個成棒賽事，剩下的事情時間到自然就會有最好的答案。」

而目前效力台鋼雄鷹的哥哥孫易伸也送上暖心祝福：「我相信他一定沒問題，可以幫助球隊守住勝利，畢竟他可是這次中華隊的王牌，而且打過大小賽事，希望他可以享受比賽開心打球，並在之後回到校園，帶領美孚巨人重返榮耀。」

澳洲 文化大學 升學

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