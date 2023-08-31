U18世界盃／去年就有經驗 對澳大戰中華隊推孫易磊對決貝茲

U18世界盃青棒錦標賽今天將於天母棒球場點燃戰火，地主中華隊誓言要將冠軍留下。中華隊將迎戰澳洲隊，在重要的首戰推出有過U18經驗的孫易磊掛帥先發，對上澳洲隊貝茲。

2023年第31屆世界U18青棒錦標賽將於今天至9月10日，在台北天母、台中洲際與台體大棒球場舉行。中華隊被分在A組，與澳洲、捷克、韓國、墨西哥及波多黎各隊同組，爭取分組前3名晉級，中華隊今天在晚間6時30分首戰率先與澳洲隊交手。中華隊今天推出孫易磊先發，他在去年就已有打U18世界盃的經驗，這次被總教練吳柏宏點名是最穩定的投手。吳柏宏表示，「第1場非常重要，因此把這個重要任務交給有經驗的投手。」孫易磊則表示，會平常心面對比賽，把最好的自己展現出來。

澳洲隊的先發投手部分，大會則是直到今天下午才公布為貝茲（Adam Bates），不過中華隊在之前就已經鎖定有可能會是貝茲擔任首戰先發投手，他擁有不錯的球速和具威脅性的切球。

之前澳洲隊總教練凱爾（Andrew Kyle）受訪時曾表示，澳洲隊選材的標準主要是投手群的控球、守備的穩定性，整體球隊的特色是機動性好，球員有多重守位，投手雖然沒有特別突出的大投手，但穩定性佳、有不錯的水準。

澳洲隊打線部分，今天擔任先發投手的孫易磊表示，「前幾棒腳程都滿快的，抓到就會全力揮擊；後段棒次攻擊慾望就沒有那麼高，選球比較多，通常都會先看幾顆。」這次澳洲隊陣中，有已經與美職費城人隊簽約的捕手史畢爾斯（Declan Speirs）。